Украина вводит карантин из-за коронавируса. Говорят о матчах без зрителей
На 3 недели
Депутат Верховной Рады Виктория Сюмар заявила о введении трехнедельного карантина по всей Украине по итогам сегодняшнего заседания Кабмина.
Речь идет о закрытии авиасообщения с некоторыми странами и запрет массовых собраний более 200 человек.
"Это касается и спортивных мероприятий (которые могут проходить без зрителей), - отметила Сюмар.
В таком случае есть вероятность, что матчи Чемпионата Украины будут проходить за закрытыми дверями. Впрочем, официальных комментариев УПЛ и УАФ пока нет.
Отметим, что трибуны для зрителей уже закрыли в Испании, Германии и других странах Европы, а в Италии приостановили чемпионат.
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Источник:Фейсбук-сторінка Вікторії Сюмар
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Antolog (Одесса)
11.03.2020 в 14:05
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