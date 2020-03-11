  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина вводит карантин из-за коронавируса. Говорят о матчах без зрителей
В тренде

Украина вводит карантин из-за коронавируса. Говорят о матчах без зрителей

Общие новости
(1 голосов)

На 3 недели

Украина вводит карантин из-за коронавируса. Говорят о матчах без зрителей
Новина українською

Депутат Верховной Рады Виктория Сюмар заявила о введении трехнедельного карантина по всей Украине по итогам сегодняшнего заседания Кабмина.

Читайте такжеКабмин рассмотрит вопрос запрета массовых мероприятий

Речь идет о закрытии авиасообщения с некоторыми странами и запрет массовых собраний более 200 человек.

"Это касается и спортивных мероприятий (которые могут проходить без зрителей), - отметила Сюмар.

В таком случае есть вероятность, что матчи Чемпионата Украины будут проходить за закрытыми дверями. Впрочем, официальных комментариев УПЛ и УАФ пока нет.

Отметим, что трибуны для зрителей уже закрыли в Испании, Германии и других странах Европы, а в Италии приостановили чемпионат.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Вторая лига Кубок Украины УПЛ коронавирус Кабмин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Antolog (Одесса)
11.03.2020 в 14:05
Школьники уже пищат от счастья, что опять каникулы...) Добавил ложку дегтя в эту вкусную кашу, уточнив, что теперь также никаких тренировок и погулять, а карантин в домашних условиях...) А теперь серьезно: Всем крепкого здоровья, чтобы очередная зараза прошла мимо и как можно меньше наших сограждан пострадало! Больше позитива, улыбок и радости в кругу наших семей и вокруг нас в жизни. Жизнь прекрасна, помните об этом, и только от нас зависит прекрасна ли она или же с гнильцой...)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...