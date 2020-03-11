Украина вводит карантин из-за коронавируса. Говорят о матчах без зрителей

Депутат Верховной Рады Виктория Сюмар заявила о введении трехнедельного карантина по всей Украине по итогам сегодняшнего заседания Кабмина.

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Речь идет о закрытии авиасообщения с некоторыми странами и запрет массовых собраний более 200 человек.

"Это касается и спортивных мероприятий (которые могут проходить без зрителей), - отметила Сюмар.

В таком случае есть вероятность, что матчи Чемпионата Украины будут проходить за закрытыми дверями. Впрочем, официальных комментариев УПЛ и УАФ пока нет.

Отметим, что трибуны для зрителей уже закрыли в Испании, Германии и других странах Европы, а в Италии приостановили чемпионат.