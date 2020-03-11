МОН отменило детские и студенческие соревнования

Комитет по физическому воспитанию и спорта Министерства образования и науки Украины (МОН) в связи с угрозой распространений коронавируса отменил проведение спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий среди школьников и студентов.

Карантин будет длится с 12-го марта по 3 апреля.

Информация по срокам и местам проведения соответствующих отмененных мероприятий будет сообщено дополнительно.