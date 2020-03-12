Вылет Ливерпуля из ЛЧ, характер Динамо, сроки Степаненко. Главные новости за 11 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 11 марта

Все было в руках красных. В середине первого тайма Вейналдум выровнял положение по сумме двух матчей. "Ливерпуль" доминировал всю игру, "Атлетико" защищался всей командой. Мадридцы достояли до овертайма, а на 94-й Фирмино сделал счет 2:0. Однако "Атлетико" очень быстро перевернул все с ног на голову - Маркос Льоренте еще до завершения первого экстра тайма сравнял счет, а напоследок Мората поставил точку - 2:3 в пользу матрасников, которые выходят в четвертьфинал.

Во втором матче драмы было меньше. Сначала Неймар забил после подачи углового, затем в конце первого тайма Бернат удвоил преимущество парижан. Как ни старался Дортмунд, однако сломать дисциплинированную защиту ПСЖ в этот раз ни Холанду, ни кому-либо другому из игроков "Боруссии" не удалось. 3:2 по сумме двух матчей в пользу "Пари Сен-Жермен".

Четвертьфинал Кубка Украины открывали "Минай" и "Ингулец". Основное время завершилось со счетом 1:1, в овертайме победителя выявить не удалось, поэтому пришлось пробивать пенальти. Дело дошло до голкиперов и Андрей Попович из "Миная" оказался более удачливым за Богдана Шуста - команда из Закарпатьем прошла дальше. Затем "Мариуполь" победил "Альянс" из Второй лиги со счетом 4:2, а напоследок "Динамо" было сильнее "Александрии". Киевляне почти весь второй тайм играли в меньшинстве, однако выглядели более опасными и в конце концов добились успеха уже в овертайме - Виктор Цыганков забил победный гол. Еще один матч - "Десна" - "Ворскла" - состоится в четверг.

Как сообщил "Шахтер", Тарасу сделали операцию на колене из-за повреждения мениска. К игре опорный хавбек ориентировочно вернется через месяц. Это означает, что Степаненко не поможет "Шахтеру" в противостоянии с "Вольфсбургом", а также сборной Украины в контрольных матчах с Францией и Польшей.

Как известно, из-за угрозы распространения коронавируса правительство объявило карантин в масштабах всей страны. При этом было сделано замечание о спортивных мероприятиях - они могут происходить с учетом замечаний международных организаций и без зрителей. Как следствие, ближайшие туры Украинской Премьер-лиги, Первой и Второй лиги пройдут при пустых трибунах. Аналогичные меры ранее были внедрены в Испании, Германии, Франции, в Италии чемпионаты приостановили.

По сообщению информационных агентств, УЕФА обратился к правительствам стран, которые будут принимать матчи, прибегнуть к необходимым мерам, чтобы турнир все же состоялся по плану. Между тем, в Южной Америке отменили начало отбора к ЧМ-2020, запланированное на конец марта. Кроме того, в четверг не состоятся два матча Лиги Европы - "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома".

Как сообщил туринский клуб, вирус диагностирован у защитник Даниэле Ругани. Футболист был изолирован в соответствии с протоколом. Также ведется перечень всех, кто контактировал с Ругани. В Германии заболел игрок "Ганновера", выступающего во второй Бундеслиге, Тимо Хюбнер.