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В Шахтере запретили рукопожатия, теперь игроки здороваются локтями

Общие новости
(1 голосов)

Меры предосторожности в Германии

В Шахтере запретили рукопожатия, теперь игроки здороваются локтями
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Донецкий "Шахтер" сегодня сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".

Как известно, из-за угрозы распространения коронавируса матч пройдет без зрителей.

Также, уже по прибытию в Германию врачи клуба запретили игрока рукопожатия. Теперь футболисты, тренеры и персонал приветствуют друг друга локтями.

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В Шахтере запретили рукопожатия, теперь игроки здороваются локтями - изображение 1

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В статье: Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
12.03.2020 в 21:18
ИЛИ ХВОСТАМИ
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0
-1
короновируссс (Ирпень)
12.03.2020 в 21:23
а таким как ты просто плевок в харю вот и всё здрасьте
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0
0

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