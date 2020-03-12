В Шахтере запретили рукопожатия, теперь игроки здороваются локтями
Меры предосторожности в Германии
Донецкий "Шахтер" сегодня сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".
Как известно, из-за угрозы распространения коронавируса матч пройдет без зрителей.
Также, уже по прибытию в Германию врачи клуба запретили игрока рукопожатия. Теперь футболисты, тренеры и персонал приветствуют друг друга локтями.
Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
12.03.2020 в 21:18
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-1
короновируссс (Ирпень)
12.03.2020 в 21:23
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