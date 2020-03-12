В Шахтере запретили рукопожатия, теперь игроки здороваются локтями

Донецкий "Шахтер" сегодня сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".

Как известно, из-за угрозы распространения коронавируса матч пройдет без зрителей.

Также, уже по прибытию в Германию врачи клуба запретили игрока рукопожатия. Теперь футболисты, тренеры и персонал приветствуют друг друга локтями.

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.