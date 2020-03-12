Как уберечься от коронавируса. Шовковский рассказал о простых правилах

Помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал о том, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы снизить риска заражения коронавирусом.

"Я очень внимательно, уже более 10 дней, слежу за событиями с распространением вируса COVID-19 по всему миру, в связи с чем отменил свою запланированную на 2 марта поездку через Милан чуть меньше чем за неделю, чтобы обезопасить и себя, и свою семью.

Вы можете по-разному относиться к нашей власти, но не стоит игнорировать и саботировать рекомендации о превентивных мерах, принимаемые ими по борьбе с распространению вируса COVID-19.

Поделюсь с вами информацией, которую я получил в разговоре со своими итальянскими друзьями:

1. Госпитали переполнены;

2. Не разрешается выходить на улицу без маски, перчаток и без наличия очков (в кармане не считается);

3. Разрешается выходить на улицу только в близлежащие аптеку или супермаркет;

4. Выходя на улицу, вы должны быть готовы, что вам придется объясниться с полицией, куда вы идете и зачем;

5. Если у вас поднимется температура, вам нельзя ехать в госпиталь. Вы обязаны позвонить, вызвать врача и дожидаться его приезда дома. Будьте внимательны к себе, к своему здоровью и здоровью окружающих людей.

Избегайте ненужных встреч. И ограничьтесь простым приветствием, словесным или каким-либо другим, но не рукопожатием. И помните, что самое большое заблуждение человека заключается в том, что он думает, что в этом мире может произойти все что угодно, но только не со мной.

Берегите себя и своих близких", – написал Шовковский в Инстаграме.