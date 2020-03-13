Шахтер обыграл Вольфсбург, коронавирус остановил футбол. Главные новости за 12 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 12 марта

Сегодня утром английская Премьер-лига обсудит вопрос приостановки чемпионата после того, как положительный тест на коронавирус сдал главный тренер “Арсенала” Микель Артета. Позже вирус также был обнаружен и у вингера “Челси” Каллума Хадсон-Одои. Футболисты и персонал обеих команд отправились в самоизоляцию.

Приостановка чемпионата Испании, новые случаи в Италии и Германии

Новый случай заболевания коронавирусом в Серии А. Кроме защитника “Юве” Даниэле Ругани, COVID-19 был обнаружен у форварда “Сампдории” Маноло Габбьядини. Второй случай в “Ганновере” – положительный тест сдал защитник Яннес Хорн. Чемпионат Италии уже приостановлен, матчи Бундеслиги пока не были отменены. Итальянскому примеру последовала испанская Ла Лига. Чемпионат был приостановлен после того как мадридский “Реал” в полном составе был отправлен в карантин.

Матчи Лиги чемпионов “Манчестер Сити” – “Реал” и “Ювентус” – “Лион” были перенесены на неопределенный срок, а большинство европейских чемпионов либо приостановлены, либо проводят свои матчи без зрителей (в том числе и УПЛ). Как сообщил в своем заявлении УЕФА, в следующий вторник, 17 марта, состоится специальная видеоконференция во время которой члены союза обсудят реакцию европейского футбола на распространение вируса. По информации французского издания L’Équipe, в этот день УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на лето 2021-го года.

Вчера футбол еще не был полностью приостановлен – было сыграно шесть матчей 1/8 Лиги Европы. Провел свой поединок и “Шахтер”. Единственный представитель Украины в еврокубках обыграл на выезде “Вольфсбург” (2:1). За “горняков” забивали Мораес и Маркос Антонио, “Вольфсбург” ответил только голом Брукса. Примечательно, что обе команды не реализовали по одному пенальти – у “Шахтера” неудачно пробил одиннадцатиметровый Виктор Коваленко.

Также вчера свои матчи выиграли “Базель”, “Манчестер Юнайтед”, “Истанбул” и “Байер”. “Олимпиакос” и “Вулвз” сыграли вничью. С результатами матчей и видеообзорами поединков вы можете ознакомиться в разделе Лиги Европы ►►►.

Последней командой, которая вышла в полуфинал Кубка Украины стала полтавская “Ворскла”, которая в четвертьфинальном матче обыграла на выезде “Десну” (1:0). Единственный гол забил Денис Васин, реализовав пенальти. Ранее в 1/2 пробились “Минай”, киевское “Динамо” и “Мариуполь”.