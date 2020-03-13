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COVID-19 у Артеты, успех Шахтера в ЛЕ и перенос ЕВРО-2020? Главные новости за 12 марта. Аудио

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COVID-19 у Артеты, успех Шахтера в ЛЕ и перенос ЕВРО-2020? Главные новости за 12 марта. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 12 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеШахтер обыграл Вольфсбург, коронавирус остановил футбол. Главные новости за 12 марта

Положительный тест на коронавирус у менеджера "Арсенала" Микеля Артеты и вингера "Челси" Каллума Хадсона-Одои, а также другие новости футбола. Новый случай заболевания в Серии А, перенос поединков Лиги чемпионов и ЕВРО-2020 – результаты матчей Лиги Европы, в частности, победа донецкого "Шахтера" над немецким "Вольфсбургом". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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