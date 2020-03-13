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Вольфсбург – Шахтер, феномен Динамо и коронавирус. ТаТоТаке №134

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И снова коронавирус

Вольфсбург – Шахтер, феномен Динамо и коронавирус. ТаТоТаке №134
Новина українською

Хотя "Шахтер" и уверенно победил "Вольфсбург", он может не дойти до четвертьфинала Лиги Европы.

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Михаил Спиваковский и Сергей Болотников ищут позитив в этой каше из футбола и коронавируса, а еще - объясняют, как "Динамо" стало лучшим по ожидаемым очкам в УПЛ.

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В статье: Марлос Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Артем Беседин Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 ТаТоТаке Тете Сергей Болотников Михаил Спиваковский коронавирус
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Источник:
ТаТотаке

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