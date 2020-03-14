Остановка ТОП-чемпионатов, жребий Кубка Украины, гол Гармаша. Главные новости за 13 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 13 марта

Еще в четверг в Англии анонсировали, что тур в Премьер-лиге состоится по плану. Однако после того, как коронавирус обнаружили у наставника "Арсенала" Микеля Артеты и форварда "Челси" Калума Хадсона-Одои, в самоизоляцию пошли "Вест Хэм" и "Эвертон", Лига все же решила отложить соревнования до лучших времен. В Германии планировали на выходных сыграть при пустых трибунах и только потом остановить чемпионат, но к вечеру стало понятно, что есть риски - Бундеслига тоже на карантине. Аналогично поступили во Франции и Бельгии.

В такой ситуация УЕФА должен был что-то решить с еврокубков. Как и ожидалось, Лига Чемпионов, Лига Европы и Юношеская лига УЕФА были приостановлены. Когда именно возобновятся соревнования пока сказать трудно. Напомним, что 17 марта УЕФА проведет собрание членов союза, чтобы решить судьбу Евро-2020.

Состоялась жеребьевка Кубка Украины

В пятницу были определены полуфинальные пары национального Кубка. "Динамо" поедет в гости к представителю Первой лиги "Минаю" из Закарпатья. Во втором матче "Мариуполь" будет принимать "Ворсклу". Поединки запланированы на 15 апреля. Финал, напомним, должен состояться 13 мая в Тернополе.

Донецкий клуб прекратил сотрудничество с испанским специалистом Висенте Гомесом. Ранее ходили слухи, что тренер не доволен кадровой политикой клуба, в частности, зимним усилением. В последних семи матчах "Олимпик" терпел поражения. Исполнять обязанности тренера до конца сезона будет Игорь Климовский, для которого это уже третий подобный опыт. В прошлом сезоне он спас "Олимпик" от вылета, а в нынешнем стабилизировал команду после отставки Жулио Сезара.

Наиболее украинский клуб - "Ризеспор" в 26-м туре играл на выезде с "Анкарагюджю". В основе гостей вышли Николай Морозюк и Денис Гармаш, Андрей Борячук остался на скамейке запасных. Именно Гармаш стал автором гола в составе "Ризеспор". Правда, он не спас от поражения - "Анкарагюджю" забил дважды. Интересно, что один из мячей на счету другого арендованного в "Динамо" игрока - Жерсона Родригеса. Люксембуржец отличился уже третий раз после переезда в Турцию. Команда украинцев зависла над зоной вылета, "Анкарагюджю" отстает на два балла.

Дончане в воскресенье сыграют с "Зарей". Из-за травмы не сможет сыграть Исмаили. На какой срок выпал бразилец, пока неизвестно. Напомним, что кроме левого защитника не сможет сыграть травмированный Степаненко, также из-за дисквалификации игру пропустит Маркос Антонио.

Артем Сухоцкий является воспитанником "Динамо", успел поиграть в "Мариуполе" и "Александрии", однако наиболее продуктивный период провел в "Заре". С 2018 года левый защитник выступал за "Слован" из Братиславы. За два года в Словакии он сыграл 51 матч, забил три гола и девять раз ассистировал партнерам. Теперь он сменил команду. До июля Артем будет играть на правах аренды за минское "Динамо".