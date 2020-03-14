Украинская Премьер-лига - один из семи чемпионатов в Европе, которые еще не остановились

Эпидемия коронавируса привела к тому, что почти по всей Европе футбольные чемпионаты были приостановлены. Еще в четверг в Англии планировали играть по плану, однако после того, как заболели главный тренер "Арсенала" Микель Артета и форвард "Челси" Калум Хадсон-Одои, а затем в самоизоляцию отправили "Вест Хэм" и "Эвертон", было решено приостановить соревнования в Премьер-лиге и низших дивизионах.

В Германии планировали сыграть на выходных тур без зрителей, а потом взять паузу. Однако к вечеру пятницы стало понятно, что меры предосторожности нужно вводить уже. В пятницу были приостановлены чемпионаты Франции, Бельгии, ранее - Испании и Италии. В общем, проще назвать те страны, где еще проходят матчи по расписанию, хотя и пустых трибунах.

К их числу пока входит Украина. На этих выходных стартует второй этап в Премьер-лиге - уже с разделением на первую и вторую шестерку. Итак, если вы все же хотите следить за футболом в прямом эфире, вы можете посмотреть:

Украинская Премьер-лига

Чемпионат Турции

Кубок Беларуси

Чемпионат Венгрии

Чемпионат Казахстана

Чемпионат России

Чемпионат Сербии

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