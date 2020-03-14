  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Луиш Каштру: Настало время позаботиться друг о друге
В тренде

Луиш Каштру: Настало время позаботиться друг о друге

Общие новости
(1 голосов)

Наставник "горняков" призвал людей беречь себя

Луиш Каштру: Настало время позаботиться друг о друге
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру обратился к людям в своем инстаграме.

"Пришло время для нашего послания миру. Всем вместе. Всем как одному.

Оставайтесь дома, берегите себя. Настало время позаботиться друг о друге", – рассказал Луиш Каштру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...