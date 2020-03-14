Луиш Каштру: Настало время позаботиться друг о друге
Наставник "горняков" призвал людей беречь себя
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру обратился к людям в своем инстаграме.
"Пришло время для нашего послания миру. Всем вместе. Всем как одному.
Оставайтесь дома, берегите себя. Настало время позаботиться друг о друге", – рассказал Луиш Каштру.
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