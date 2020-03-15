Победа Днепра-1 и Александрии, варианты переноса Евро. Главные новости за 14 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 14 марта

В украинской Премьер-лиге стартовал второй этап чемпионата - с разделением на шестерки. В первом поединке встречались "Карпаты" и "Львов". Зелено-белые повели в счете после того, как Братков срезал мяч в собственные ворота. Однако в начале второго тайма Яковелли восстановил равновесие. Кульминация игры произошла в последние пять минут. Сначала Назарина не смог реализовать пенальти - Сарнавский отбил третий удар с отметки подряд, затем шанс не использовал Татарков. В итоге - ничья 1:1.

В последнем туре первой части азовцы проиграли "Днепру-1" и потеряли шансы попасть в первую шестерку. На этот раз команды встречались снова. "Мариуполь" смог доиграть в полном составе, но пропустил на один мяч меньше. Сначала Хобленко реализовал пенальти, назначенный Екатериной Монзуль с помощью VAR, затем с игры забил Супряга. "Днепр-1" закрепил свое лидерство во второй группе.

"Колос" переигрывал команду Шарана в первом тайме и первым сумел открыть счет - отличился 19-летний Сорокин. Однако перед свистком на перерыв Гречишкин сумел выровнять положение, а во втором тайме "Александрия" предстала другой командой. Сначала Грицук реализовал пенальти, затем Ковалец, который вышел на замену, закрепил преимущество. Лысенко один гол смог отыграть, но последнее слово было за хозяевами - Задерака сделал счет 4:2. "Александрия" подтянулась к "Заре" и "Десне", "Колос" отстает от 5-го места на 14 очков.

И помог ему в этом Александр Зубков. "Ференцварош" принимал "Капошвар" и победил со счетом 5:0. В двух случаях партнерам ассистировал именно украинский вингер. Между тем, "МОЛ Фехервар", за который выступает Петряк, сыграл вничью с ДВТК, поэтому отрыв "Ференцвароша" увеличился до трех очков, к тому же у Реброва две игры в запасе.

Сначала представитель УЕФА Эвелин Кристиллин заявила, что Евро могут перенести на следующий год. Затем The Telegraph опубликовал информацию, что турнир могут провести в декабре. Напомним, что 17 марта состоится конференция членов УЕФА, на котором будет принято дальнейший план действий. В частности, в соответствии с рекомендациями будут действовать и в Украине, не исключено, что отечественная Премьер-лига тоже будет приостановлена.

По данным La Repubblica, Серия А может восстановиться второго мая. Матчи будут проходить без зрителей, а завершится сезон 30 июня. Если это решение будет принято, команды начнут тренировки с середины апреля.