Хусаинов: Михайличенко и Кузнецов отказались выступать за Россию, хотя им предлагали вознаграждение

Экс-рефери ФИФА, администратор и менеджер трех сборных (СССР, СНГ и России) Сергей Хусаинов рассказал о том, как переманивал украинских игроков.

— Правда, что после Евро-1992 вы содействовали переходу украинских "сборников" на российскую сторону?

— Зная о моих добрых отношениях с ребятами, Тукманов перед вылетом из Гётеборга попросил: "Поговори. Обещай, что хочешь, лишь бы они подписались за Россию". Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран… Я в конец салона – поляну накрыли. Лёсик и Кузя сразу отказались, а эти ребята заинтересовались. Им решили квартиры предложить. Спрашивают: а где именно квартиры? Говорю, в центре города. Я лично ездил Юрану жильё выбирать – в строящемся доме в районе Новослободской. Спросил потом: "А что ты с ней будешь делать?". – "Продам". Так и получилось: продал, даже не въезжая. Добрику в "Динамо" квартиру давали. Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином.