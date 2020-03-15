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Хусаинов: Михайличенко и Кузнецов отказались выступать за Россию, хотя им предлагали вознаграждение

Общие новости
(2 голосов)

Алексей Михайличенко и Олег Кузнецов не стали менять футбольное гражданство

Хусаинов: Михайличенко и Кузнецов отказались выступать за Россию, хотя им предлагали вознаграждение
Новина українською

Экс-рефери ФИФА, администратор и менеджер трех сборных (СССР, СНГ и России) Сергей Хусаинов рассказал о том, как переманивал украинских игроков.

— Правда, что после Евро-1992 вы содействовали переходу украинских "сборников" на российскую сторону?

— Зная о моих добрых отношениях с ребятами, Тукманов перед вылетом из Гётеборга попросил: "Поговори. Обещай, что хочешь, лишь бы они подписались за Россию". Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран… Я в конец салона – поляну накрыли. Лёсик и Кузя сразу отказались, а эти ребята заинтересовались. Им решили квартиры предложить. Спрашивают: а где именно квартиры? Говорю, в центре города. Я лично ездил Юрану жильё выбирать – в строящемся доме в районе Новослободской. Спросил потом: "А что ты с ней будешь делать?". – "Продам". Так и получилось: продал, даже не въезжая. Добрику в "Динамо" квартиру давали. Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином.

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В статье: Алексей Михайличенко Олег Кузнецов Сергей Хусаинов
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Источник:
championat.com
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Комментарии (7)
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Пришта Литин (Киев)
15.03.2020 в 13:36
Они Киевляне! И оба наших рьіжика, как и Мєтр!
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0
0
andyua (Kyiv)
15.03.2020 в 12:11
Чому в нього набиті літери АМ, на не ОМ? Він що - Алєксєй?
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+1
-2
Dnepr1978 (Днепропетровск)
15.03.2020 в 10:58
Про Юрана неоднократно писалось, что он ждал вызова в СбУ, просил жилье в Киеве. Так и не дождался.
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+2
-5
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
15.03.2020 в 11:01
Конечно, он не проститутка, просто там больше предложили, кто бы отказался, да?
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+6
0
ДВ (Одесса)
15.03.2020 в 11:27
так его не вызывали , потому что жались на перелёты платить , не знаешь не писти
0
-5
А ЦЕ / ДЕ ЦЕ (Сидней)
15.03.2020 в 12:04
ДВ (Одесса) 15.03.2020 в 11:27 А ты много знаешь, конечно)))
+1
0
Пришта Литин (Киев)
15.03.2020 в 13:37
оно по жизни сєпаром и предателем росло.
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0
0

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