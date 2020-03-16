Поражение Шахтера, ничья Динамо, формат Лиги Чемпионов. Главные новости за 15 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 15 марта

"Заря" принимала горняков на своем поле и ни в чем не уступала фавориту. Более того, выглядела значительно активнее в атаке, постоянно создавая угрозы у ворот Трубина, который заменил Пятова. Развязка произошла в конце игры - после подачи углового эффектным голом отметился Богдан Михайличенко. 1:0 в пользу "Зари", которая обошла киевское "Динамо".

Бело-синие уступают луганчанам по дополнительным показателям (по личным встречам). Хотя у команды Михайличенко был шанс взять три очка. В середине второго тайма Русин открыл счет. Затем арбитр Бойко не засчитал гол Старенького после просмотра VAR, но подарок от Караваева позволил Филиппову все же огорчить Бущана - 1:1.

Дончане уже под руководством нового тренера - Игоря Климовского - встречались с "Ворсклой". Денису Баланюку удалось вывести "Олимпик" вперед, Шехич в ответ не забил пенальти, через десять минут его заменил Кулач, а перед перерывом Владислав сделал счет 1:1. В конце концов, матч так и завершился. "Олимпик" занимает предпоследнее место, опережая "Карпаты" на пять очков, "Ворскла" впереди "Олимпика" на два балла.

УПЛ будет остановлена?

По данным журналистов программы ПроФутбол, после конференции членов УЕФА 17 марта руководство украинского футбола остановит чемпионат в Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса. На какой именно срок и затронут ли меры соревнования в Первой и Второй лиге, не сообщается. Заметим, что большинство тренеров клубов УПЛ в комментариях после своих матчей настаивали на том, что соревнования нужно останавливать.

Конечно, речь идет об экстренных мерах из-за коронавируса. По данным британских СМИ, рассматривается вариант, при котором полуфиналы и финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы будут сыграны в одном городе. Полуфиналы будут состоять из одного матча, а финал пройдет через три дня. Осталось придумать, как доиграть 1/8 финала и отбыть четвертьфинал.

Днем появилась новость, что коронавирус обнаружен у защитника летучих мышей Эзекиеля Гарая. Затем оказалось, заболели сразу пять игроков "Валенсии". Как следствие, в карантин пришлось идти "Аталанте", которая планировала возобновить тренировки на следующей неделе. Команда Руслана Малиновского последней встречалась с левантийцамы, одолев их в Лиге Чемпионов.