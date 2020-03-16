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Динамо теряет серебро, Шахтер валяет дурака, а Металлист пытаются спасти. ТаТоТаке №135

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Разбор матчей, топы и инсайды

Динамо теряет серебро, Шахтер валяет дурака, а Металлист пытаются спасти. ТаТоТаке №135
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Сергей Болотников и Михаил Спиваковский анализируют факапы наших грандов в 23-м туре УПЛ, который, похоже, станет последним перед остановкой чемпионата, и рассказывают кучу инсайдов о других клубах.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Карпаты (Львов) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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