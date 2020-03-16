Динамо теряет серебро, Шахтер валяет дурака, а Металлист пытаются спасти. ТаТоТаке №135
Разбор матчей, топы и инсайды
Сергей Болотников и Михаил Спиваковский анализируют факапы наших грандов в 23-м туре УПЛ, который, похоже, станет последним перед остановкой чемпионата, и рассказывают кучу инсайдов о других клубах.
- "Заря" реально заслуживает се ребро
- "Шахтер" относится к УПЛ, как к товарищеским матчам
- Украинский футбол никому не интересен
- Похоже, "Динамо" не хочет выиграть се ребро
- Разбираем дикий фейл "Динамо" – Караваев не главный виновник
- Герои тура – игроки, которых игнорирует Шевченко
- Отстаньте от наших арбитров!
- Что будет дальше с УПЛ, учитывая пандемию коронавируса
- По статистике "Динамо" Михайличенко лучше, чем команда Хацкевича
- "Карпаты" получат деньги от "Шахтера"
- У "Металлиста" появился шанс на спасенне
- Гомес покинул "Олимпик", потому что отказался получать серую зарплату
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Источник:ТаТоТаке
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