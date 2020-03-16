Металистские войны Харькова. Конфискацию имущества ФК Металлист обжалуют в суде

Распорядитель имущества ФК "Металлист" Елена Левкович, назначенная судом в деле о банкротстве, обжалует решение о конфискации имущества клуба.

Как отметил ведущий ТаТотаке Михаил Спиваковский, руководство Харьковской области вместо того, чтобы способствовать банкротству "Металлиста", начало процесс конфискации клубного имущества.

А это ставит крест на возрождении клуба.

Левкович сказала следующее:

За спецконфискацией, де-юре, стоит государство. Но по факту конфискация, как и затягивание банкротства, выгодные только одной организации, которая изначально использует всю инфраструктуру "Металлиста".

По словам Спиваковского, она подтвердила, что банкротству "Металлиста" сопротивляется председатель наблюдательного совета "Металлист 1925" Сергей Стороженко.

"Почему Ярославский находится сбоку, хотя его помощь могла бы быть очень полезной именно в процессе банкротства, пока непонятно", - заметил Михаил.