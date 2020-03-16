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Металистские войны Харькова. Конфискацию имущества ФК Металлист обжалуют в суде

Общие новости
(1 голосов)

С одной стороны - конфискация, с другой - банкротство

Металистские войны Харькова. Конфискацию имущества ФК Металлист обжалуют в суде
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Распорядитель имущества ФК "Металлист" Елена Левкович, назначенная судом в деле о банкротстве, обжалует решение о конфискации имущества клуба.

Как отметил ведущий ТаТотаке Михаил Спиваковский, руководство Харьковской области вместо того, чтобы способствовать банкротству "Металлиста", начало процесс конфискации клубного имущества.

А это ставит крест на возрождении клуба.

Левкович сказала следующее:

За спецконфискацией, де-юре, стоит государство. Но по факту конфискация, как и затягивание банкротства, выгодные только одной организации, которая изначально использует всю инфраструктуру "Металлиста".

По словам Спиваковского, она подтвердила, что банкротству "Металлиста" сопротивляется председатель наблюдательного совета "Металлист 1925" Сергей Стороженко.

Читайте такжеСтороженко: Люди не хотят осознать, что такой команды, как Металлист уже нет. Совсем

"Почему Ярославский находится сбоку, хотя его помощь могла бы быть очень полезной именно в процессе банкротства, пока непонятно", - заметил Михаил.

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В статье: Сергей Стороженко Александр Ярославский Харьков Металлист (Харьков) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
16.03.2020 в 15:08
Как забавно получается у этих "демократических журналистов". Они на каждом углу кричат о своей евроцентричности, демократичности, неватности и пр. А как доходит до реальных дел, возмущаются - почему местечковый князек-олигарх не порешает все "по понятиям"
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