Федецкий: На "Рассмеши комика" все было по-честному

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий рассказал об участии в телешоу "Рассмеши Комика", в котором он одержал победу и выиграл 50 тысяч гривен.

- Почему пошли на "Рассмеши комика"?

– Во-первых, меня пригласили редакторы "95-го Квартала". Во-вторых, это была благотворительная акция. Деньги, заработанные там, пойдут на реконструкцию львовского велотрека "Спартак". Я с гордостью согласился.

- Кто придумывал шутки?

– Придумывал сам, но потом их немножко подкорректировали. Сказали, как правильно. Юмористический бизнес немного другой. Была нужна коррекция.

- На шутку про мальчиков из "Шахтера" в "Мариуполь" никто не обиделся?

– А чего обижаться? Все понимают, какая ситуация в Украине. Нужно немного переводить в юмор. Футболисты не должны на это обижаться. Сами понимаете, сколько игроков перешло в аренду из "Шахтера" в "Мариуполь".

– За счет чего вам удалось выиграть или это была символическая победа, чтобы получить больше денег на благотворительность?

– Интернет начал кипеть, каждый придумывает, как все происходило на самом деле. Сложно рассмешить настоящих комиков за 1 минуту. Не скажу, что у меня был какой-то блат, но Кошевой меня знает, я знаю его, на чем его можно поймать. Думаю, все было по-честному.

Если кто-то считает, что не по-честному – эти деньги я забрал не себе. Чем больше денег, тем больше хороших дел можно сделать и помочь людям.