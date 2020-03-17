Мудрик в Аталанте, а ЕВРО-2020 в Турции? Главные новости за 16 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 16 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
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Запрет Европейского Союза на въезд как проблема для спаррингов сборной Украины, приостановка чемпионата Германии до 2 апреля и Турция как кандидат на проведения ЕВРО-2020, а также другие новости футбола. Например, не только про коронавирус – хавбек донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик попал на карандаш итальянских клубов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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