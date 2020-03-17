  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мудрик в Аталанте, а ЕВРО-2020 в Турции? Главные новости за 16 марта. Аудио
В тренде

Мудрик в Аталанте, а ЕВРО-2020 в Турции? Главные новости за 16 марта. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Доставайте наушники и слушайте новости по пути на работу или учебу

Мудрик в Аталанте, а ЕВРО-2020 в Турции? Главные новости за 16 марта. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 16 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеБез матчей с Польшей и Францией, карантин в Бундеслиге, Евро-2020 в Турции? Главные новости от 16 марта

Запрет Европейского Союза на въезд как проблема для спаррингов сборной Украины, приостановка чемпионата Германии до 2 апреля и Турция как кандидат на проведения ЕВРО-2020, а также другие новости футбола. Например, не только про коронавирус – хавбек донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик попал на карандаш итальянских клубов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...