  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ограничение датой или неопределенный период. Генсек УАФ выделил 3 вопросы конференции УЕФА
В тренде

Ограничение датой или неопределенный период. Генсек УАФ выделил 3 вопросы конференции УЕФА

Общие новости
(1 голосов)
Ограничение датой или неопределенный период. Генсек УАФ выделил 3 вопросы конференции УЕФА
Новина українською

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий сообщил, как будет происходить сегодняшняя видеоконференция УЕФА и какой будет ее повестка дня.

Каждому из участников видеоконференции УЕФА, по словам Записоцкого, разосланы технические параметры участия, каждый будет выходить на связь с собственного гаджета.

Читайте такжеЗаписоцкий: Готовимся к ближайшим матчам сборных в закрытом режиме

Повестка дня не особо известна, она будет формироваться по ходу - в режиме рабочего обсуждения.

Единственное известно, что это будет видеосвязь между всеми 55 ассоциациями. От каждой будет президент и генеральный секретарь, а с другой стороны - руководство УЕФА.

Вопрос №1, отмечает генсек УАФ, Евро-2020 и сроки его проведения.

А также ближайшие плей-оффы и товарищеские игры. Все они могут быть как ограничены, так и отложены на неопределенный период.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Евро-2020 Юрий Записоцкий УАФ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...