Ограничение датой или неопределенный период. Генсек УАФ выделил 3 вопросы конференции УЕФА

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий сообщил, как будет происходить сегодняшняя видеоконференция УЕФА и какой будет ее повестка дня.

Каждому из участников видеоконференции УЕФА, по словам Записоцкого, разосланы технические параметры участия, каждый будет выходить на связь с собственного гаджета.

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Повестка дня не особо известна, она будет формироваться по ходу - в режиме рабочего обсуждения. Единственное известно, что это будет видеосвязь между всеми 55 ассоциациями. От каждой будет президент и генеральный секретарь, а с другой стороны - руководство УЕФА.

Вопрос №1, отмечает генсек УАФ, Евро-2020 и сроки его проведения.