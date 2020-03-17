Ограничение датой или неопределенный период. Генсек УАФ выделил 3 вопросы конференции УЕФА
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий сообщил, как будет происходить сегодняшняя видеоконференция УЕФА и какой будет ее повестка дня.
Каждому из участников видеоконференции УЕФА, по словам Записоцкого, разосланы технические параметры участия, каждый будет выходить на связь с собственного гаджета.
Повестка дня не особо известна, она будет формироваться по ходу - в режиме рабочего обсуждения.
Единственное известно, что это будет видеосвязь между всеми 55 ассоциациями. От каждой будет президент и генеральный секретарь, а с другой стороны - руководство УЕФА.
Вопрос №1, отмечает генсек УАФ, Евро-2020 и сроки его проведения.
А также ближайшие плей-оффы и товарищеские игры. Все они могут быть как ограничены, так и отложены на неопределенный период.