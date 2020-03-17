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Новое карантинное ограничение для спортивных мероприятий: не более 10 участников

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До этого времени было 200

Новое карантинное ограничение для спортивных мероприятий: не более 10 участников
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Сегодня, 17 марта, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров принял новые ограничения.

С сегодняшнего дня "запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек".

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Постановлением введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также работа метрополитенов с 18 марта по 3 апреля.

В населенных пунктах разрешено перевозить не более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах.

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В статье: коронавирус Кабмин
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Источник:
Урядовий портал

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