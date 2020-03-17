УАФ переходит на дистанционный режим работы
Дом футбола уходит на карантин
В связи с предупреждением распространения коронавируса, УАФ уходит на самоизоляцию.
Дом футбола будет закрыт на карантин с 18 марта по 3 апреля. Члены Ассоциации будут работать дистанционно.
Пребывание в доме футбола в этот период разрешается исключительно на основании графика дежурств работников или с разрешения руководства УАФ.
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Источник:УАФ
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Инспектор ( )
17.03.2020 в 20:05
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