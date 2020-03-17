УАФ переходит на дистанционный режим работы

В связи с предупреждением распространения коронавируса, УАФ уходит на самоизоляцию.

Дом футбола будет закрыт на карантин с 18 марта по 3 апреля. Члены Ассоциации будут работать дистанционно.

Пребывание в доме футбола в этот период разрешается исключительно на основании графика дежурств работников или с разрешения руководства УАФ.