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УАФ переходит на дистанционный режим работы

Общие новости
(1 голосов)

Дом футбола уходит на карантин

УАФ переходит на дистанционный режим работы
Новина українською

В связи с предупреждением распространения коронавируса, УАФ уходит на самоизоляцию.

Дом футбола будет закрыт на карантин с 18 марта по 3 апреля. Члены Ассоциации будут работать дистанционно.

Пребывание в доме футбола в этот период разрешается исключительно на основании графика дежурств работников или с разрешения руководства УАФ.

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В статье: УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
17.03.2020 в 20:05
Ушли в глубокое подполье
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