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Павелко и еще четыре члена УАФ сдали тест на коронавирус - источник

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Руководители Ассоциации контактировали с зараженными на Конгрессе УЕФА

Павелко и еще четыре члена УАФ сдали тест на коронавирус - источник
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Президент УАФ Андрей Павелко и четверо других руководителей ассоциации сдали тест на коронавирус.

По информации журналиста ТК "Футбол" Игоря Бурбаса, на такой шаг руководители Ассоциации пошли из-за контакта с зараженными функционерами в ходе последнего конгресса УЕФА в Амстердаме.

"После тесного контакта в Амстердаме с инфицированными президентами ассоциаций Сербии и Швейцарии руководители Украинской ассоциации футбола в составе пять человек в Доме футбола сдали тест на заражение коронавирусом.

Уточняю. Пять человек, включая Андрея Павелко. Остальные четверо – это Юрий Записоцкий, Вадим Костюченко, Олег Протасов и Дмитрий Пелин", – написал Игорь Бурбас в Твиттере.

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В статье: Олег Протасов Андрей Павелко Вадим Костюченко Юрий Записоцкий УАФ Игорь Бурбас
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