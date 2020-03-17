Павелко и еще четыре члена УАФ сдали тест на коронавирус - источник
Руководители Ассоциации контактировали с зараженными на Конгрессе УЕФА
Президент УАФ Андрей Павелко и четверо других руководителей ассоциации сдали тест на коронавирус.
По информации журналиста ТК "Футбол" Игоря Бурбаса, на такой шаг руководители Ассоциации пошли из-за контакта с зараженными функционерами в ходе последнего конгресса УЕФА в Амстердаме.
"После тесного контакта в Амстердаме с инфицированными президентами ассоциаций Сербии и Швейцарии руководители Украинской ассоциации футбола в составе пять человек в Доме футбола сдали тест на заражение коронавирусом.
Уточняю. Пять человек, включая Андрея Павелко. Остальные четверо – это Юрий Записоцкий, Вадим Костюченко, Олег Протасов и Дмитрий Пелин", – написал Игорь Бурбас в Твиттере.