COVID-19 против ЕВРО, УПЛ и спаррингов сборных. Главные новости за 17 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 17 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Решение Европейского футбольного союза перенести чемпионат континента, приостановка всех соревнований под эгидой УАФ, перенос товарищеских матчей, а также другие новости футбола. Интерес итальянской "Ромы" к Михаилу Мудрику, положительный тест на коронавирус для Блеза Матюиди и неудача для украинского десанта (Морозюк, Гармаш, Борячук) в Турции. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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