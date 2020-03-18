COVID-19 против ЕВРО, УПЛ и спаррингов сборных. Главные новости за 17 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 17 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Решение Европейского футбольного союза перенести чемпионат континента, приостановка всех соревнований под эгидой УАФ, перенос товарищеских матчей, а также другие новости футбола. Интерес итальянской "Ромы" к Михаилу Мудрику, положительный тест на коронавирус для Блеза Матюиди и неудача для украинского десанта (Морозюк, Гармаш, Борячук) в Турции. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.