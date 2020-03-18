Очаровательная украинская футболистка украсила челлендж с жонглированием туалетной бумагой
Показала профанам, как это делают профессионалы!
Профессиональная футболистка украинского клуба "Восход" Татьяна Левицкая приняла участие в #10toqueschallenge.
Сначала она жонглировала мячом, будучи на гигантских каблуках-"платформах", а потом до десятка раз набивала ногами рулон туалетной бумаги и так же красиво завершила этот процесс.
Судя по реакции кота Тани, хозяйка далеко не впервые управляется дома в жонглировании.
⚽️ #Womenssoccer is special and this proves FC "Voskhod" football player ???????? Tatiana Levitska who supported the World Challenge ????⚽️???? #StayAtHomeChallenge #10toqueschallenge #StayHome#StayHome #womensfootball pic.twitter.com/Iw2zCJ110C— ЖІНОЧИЙ ФУТБОЛ УАФ????????Women's Football in Ukraine (@uafwomen) March 17, 2020
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Источник:Жіночий футбол УАФ
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