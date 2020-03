Очаровательная украинская футболистка украсила челлендж с жонглированием туалетной бумагой

Профессиональная футболистка украинского клуба "Восход" Татьяна Левицкая приняла участие в #10toqueschallenge.

Сначала она жонглировала мячом, будучи на гигантских каблуках-"платформах", а потом до десятка раз набивала ногами рулон туалетной бумаги и так же красиво завершила этот процесс.

Судя по реакции кота Тани, хозяйка далеко не впервые управляется дома в жонглировании.

