Алиев: Еще раз я бы не женился
У экс-футболиста Динамо уже есть двое детей от первой супруги
Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев рассказал об отношении к семейной жизни. Игрок заявил, что быльше не женился бы.
"Я 4 года уже разведен. Еще раз я бы не женился. Зачем? У меня дети есть, двое. Я ревнивый муж, можно сказать, собственный. На 100%. Милевский, думаю, тоже.
Мы же иногда с кентом общаемся. Он хочет детей. Но он не будет пользоваться услугами какой-то суррогатной матери, чтобы ребенок просто был", - сказал Алиев в эфире YouTube-канала Миля.
Напомним, в свое время против Алиева были возбуждены уголовные дела по факту избиения бывшей жены Татьяны. После развода дети остались с матерью.
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Источник:football24
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Dimka26 (Чернигов)
18.03.2020 в 15:52
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