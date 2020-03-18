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Алиев: Еще раз я бы не женился

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(2 голосов)

У экс-футболиста Динамо уже есть двое детей от первой супруги

Алиев: Еще раз я бы не женился
Новина українською

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев рассказал об отношении к семейной жизни. Игрок заявил, что быльше не женился бы.

"Я 4 года уже разведен. Еще раз я бы не женился. Зачем? У меня дети есть, двое. Я ревнивый муж, можно сказать, собственный. На 100%. Милевский, думаю, тоже.

Мы же иногда с кентом общаемся. Он хочет детей. Но он не будет пользоваться услугами какой-то суррогатной матери, чтобы ребенок просто был", - сказал Алиев в эфире YouTube-канала Миля.

Напомним, в свое время против Алиева были возбуждены уголовные дела по факту избиения бывшей жены Татьяны. После развода дети остались с матерью.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев
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Источник:
football24
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
18.03.2020 в 15:52
Да и все и так видят, что Сашу больше тянет на мальчиков. Понятно. что не хочет.
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