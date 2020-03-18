Алиев: Еще раз я бы не женился

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев рассказал об отношении к семейной жизни. Игрок заявил, что быльше не женился бы.

"Я 4 года уже разведен. Еще раз я бы не женился. Зачем? У меня дети есть, двое. Я ревнивый муж, можно сказать, собственный. На 100%. Милевский, думаю, тоже.

Мы же иногда с кентом общаемся. Он хочет детей. Но он не будет пользоваться услугами какой-то суррогатной матери, чтобы ребенок просто был", - сказал Алиев в эфире YouTube-канала Миля.

Напомним, в свое время против Алиева были возбуждены уголовные дела по факту избиения бывшей жены Татьяны. После развода дети остались с матерью.