Экс-жена Мандзюка: Ирина Морозюк популярнее Николая, но он не переживает по этому поводу

Бывшая жена экс-игрока "Днепра" Виталия Мандзюка Анна Дрыга рассказала о популярности жен и подруг футболистов.

"Отчасти так и происходит, что супруги футболистов становятся известными только благодаря мужьям. Но есть и другие примеры.

Кристина Шишпор. Знаменитая балерина. Я знала ее, но даже не помню фамилию бывшего мужа (Георгий Бущан). Мы незнакомы с ним, а ее я знала.

Ирина Морозюк, мне кажется, тоже популярнее своего мужа сейчас. Он по этому поводу не переживает, а только рад.

Жена футболиста может стать успешнее, чем он. Экс-жена Александра Шовковского Ольга Аленова стала достаточно известным дизайнером. Бренд супруги Виталия Ревы Елены стад известен на весь мир", – сказала девушка.