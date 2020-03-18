Экс-жена Мандзюка: Ирина Морозюк популярнее Николая, но он не переживает по этому поводу
Наверное, с этим тяжело не согласиться
Бывшая жена экс-игрока "Днепра" Виталия Мандзюка Анна Дрыга рассказала о популярности жен и подруг футболистов.
"Отчасти так и происходит, что супруги футболистов становятся известными только благодаря мужьям. Но есть и другие примеры.
Кристина Шишпор. Знаменитая балерина. Я знала ее, но даже не помню фамилию бывшего мужа (Георгий Бущан). Мы незнакомы с ним, а ее я знала.
Ирина Морозюк, мне кажется, тоже популярнее своего мужа сейчас. Он по этому поводу не переживает, а только рад.
Жена футболиста может стать успешнее, чем он. Экс-жена Александра Шовковского Ольга Аленова стала достаточно известным дизайнером. Бренд супруги Виталия Ревы Елены стад известен на весь мир", – сказала девушка.
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