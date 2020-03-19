Экстренный план УПЛ, откровение Вернидуба, условие Месси. Главные новости за 18 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 18 марта

Ранее глава УАФ заявил, что УЕФА рекомендовал доиграть сезон до конца июня. В таком случае чемпионат должен возобновиться не позднее 15 мая. Однако если сезон будет сорван окончательно из-за эпидемии, клубы УПЛ на общем собрании решат, как подытожить чемпионат. Как подчеркнул исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, у тех, кто не согласится с мнением большинства, не будет права обжаловать решение.

Бывшего тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба спросили, кто был лучшим игроком, с которым ему приходилось работать. Специалист назвал Руслана Малиновского и Ивана Петряка. При этом Вернидуб отметил, что Петряк категорически не хотел переходить в "Шахтер", поэтому тренеру пришлось два дня его уговаривать. Сейчас Юрий Николаевич рад, что Иван "обрел" независимость и выступает в Венгрии.

В рейтинге эффективности игры от Instat Index защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь входит в тройку лучших в чемпионате Бельгии. В топ-20 входит также Роман Безус. При этом в своем амплуа (центральный атакующих хавбек), он в тройке лучших. Добавим, что "Брюгге" лидирует с большим отрывом, а "Гент" идет вторым.

По крайней мере так утверждает издание El Confidencial. По его информации, аргентинец недоволен кадровой политикой клуба, также он не приветствовал решение уволить Эрнесто Вальверде с должности главного тренера. Как утверждает источник, единственное, что может удержать Лео в Каталонии - это трансфер Неймара, который покажет желание "Барселоны" восстановить могущество.

Двухлетняя дисквалификация в еврокубках дает о себе знать. Рияд Марез решил покинуть Манчестер, если "Сити" не удастся смягчить наказание от УЕФА. Алжирцем интересуется мадридский "Реал". Королевский клуб видит в нем замену для Гарета Бэйла, который вряд ли будет оставаться в столице Испании. Впрочем, "Реалу" придется выдержать конкуренцию с ПСЖ. "Сити" хочет выручить за вингера 80 млн евро.

Универсальный хавбек матрасников Сауль Ньигес давно привлекает внимание европейских грандов. Сейчас им интересуются два манчестерских. Сумма отступных в контракте равна 150 миллионам евро. Однако "Атлетико" может даже снизить цену до 100 млн, поскольку сейчас клуб не может договориться с Саулем о новом контракте. В нынешнем сезоне он успел сыграть 37 матчей, в которых забил три гола, в частности, один в ворота "Ливерпуля".

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, почему Союз все же решил перенести континентальное первенство на год. Он отметил, что здоровье фанатов, персонала и игроков - в приоритете. По словам Чеферин, УЕФА на собственном примере должен был пойти на самые большие жертвы: "Перенос будет стоить очень дорого, но мы постараемся, чтобы развитие футбола не пострадало ни в одной из 55 федераций Европы".