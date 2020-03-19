Экстренный план УПЛ, откровение Вернидуба, условие Месси. Главные новости за 18 марта
А также трансферные цели Реала, Манчестер Сити и Юнайтед
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 18 марта
В УПЛ рассказали о плане действий, если сезон не доиграют
Ранее глава УАФ заявил, что УЕФА рекомендовал доиграть сезон до конца июня. В таком случае чемпионат должен возобновиться не позднее 15 мая. Однако если сезон будет сорван окончательно из-за эпидемии, клубы УПЛ на общем собрании решат, как подытожить чемпионат. Как подчеркнул исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, у тех, кто не согласится с мнением большинства, не будет права обжаловать решение.
Иван Петряк не хотел переходить в Шахтер
Бывшего тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба спросили, кто был лучшим игроком, с которым ему приходилось работать. Специалист назвал Руслана Малиновского и Ивана Петряка. При этом Вернидуб отметил, что Петряк категорически не хотел переходить в "Шахтер", поэтому тренеру пришлось два дня его уговаривать. Сейчас Юрий Николаевич рад, что Иван "обрел" независимость и выступает в Венгрии.
Украинские легионеры - одни из лучших в Бельгии
В рейтинге эффективности игры от Instat Index защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь входит в тройку лучших в чемпионате Бельгии. В топ-20 входит также Роман Безус. При этом в своем амплуа (центральный атакующих хавбек), он в тройке лучших. Добавим, что "Брюгге" лидирует с большим отрывом, а "Гент" идет вторым.
Месси может покинуть Барселону
По крайней мере так утверждает издание El Confidencial. По его информации, аргентинец недоволен кадровой политикой клуба, также он не приветствовал решение уволить Эрнесто Вальверде с должности главного тренера. Как утверждает источник, единственное, что может удержать Лео в Каталонии - это трансфер Неймара, который покажет желание "Барселоны" восстановить могущество.
Реал нацелился на игрока Манчестер Сити
Двухлетняя дисквалификация в еврокубках дает о себе знать. Рияд Марез решил покинуть Манчестер, если "Сити" не удастся смягчить наказание от УЕФА. Алжирцем интересуется мадридский "Реал". Королевский клуб видит в нем замену для Гарета Бэйла, который вряд ли будет оставаться в столице Испании. Впрочем, "Реалу" придется выдержать конкуренцию с ПСЖ. "Сити" хочет выручить за вингера 80 млн евро.
Атлетико может снизить цену на ключевого игрока
Универсальный хавбек матрасников Сауль Ньигес давно привлекает внимание европейских грандов. Сейчас им интересуются два манчестерских. Сумма отступных в контракте равна 150 миллионам евро. Однако "Атлетико" может даже снизить цену до 100 млн, поскольку сейчас клуб не может договориться с Саулем о новом контракте. В нынешнем сезоне он успел сыграть 37 матчей, в которых забил три гола, в частности, один в ворота "Ливерпуля".
В УЕФА объяснили решение перенести Евро
Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, почему Союз все же решил перенести континентальное первенство на год. Он отметил, что здоровье фанатов, персонала и игроков - в приоритете. По словам Чеферин, УЕФА на собственном примере должен был пойти на самые большие жертвы: "Перенос будет стоить очень дорого, но мы постараемся, чтобы развитие футбола не пострадало ни в одной из 55 федераций Европы".
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