Нежелание Петряка переходить в Шахтер и мечты Месси. Главные новости за 18 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 18 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Откровения бывшего главного тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба об Иване Петряке и "Шахтере", рейтинг эффективности InStat для украинских легионеров в Бельгии, а также другие новости футбола. Лионель Месси может покинуть каталонскую "Барселону", вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез переехать в Мадрид, а хавбек "Атлетико" Сауль – в обратном направлении. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.