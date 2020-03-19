Одному из символов легендарной команды Лобановского сегодня исполняется 58 лет

В середине и конце 80-х киевское "Динамо" невозможно представить без Ивана Яремчука. Болельщики всех возрастов помнят про него - те, кто помоложе, воспринимают как ориентир, к чему должны стремиться современные игроки. А ветераны фанатского движения знают, что это был скоростной и техничный футболист, всегда нацеленный на ворота соперников, с прекрасным виденьем поля, неудержимый на своем правом фланге. Пожалуй, именно таких игроков сейчас очень не хватает "Динамо" Киев.

Футбольная карьера у Яремчука получилась на удивление пестрая, с ярко выделенными белыми периодами, но и без черных полос неудач не обошлось. Было у Ивана несколько травм, которые так и не позволили его таланту полностью раскрыться.

В 1985-м Валерий Лобановский переманил талантливого игрока и Яремчук почти сразу заиграл в основе, а в день своего 24-летия, 19 марта 1986 года, "Динамо" победило в четвертьфинал Кубка кубков венский "Рапид" со счетом 5:1. Наверное, один из самых впечатляющих матчей Ивана, который мог стать трамплином в его карьере. Подтверждение чему выступления на чемпионате мира в Мексике. Но уже в августе 86-го в финальном матче Кубка Сантьяго Бернабеу хавбек получил тяжелейшую травму - перелом левой ноги и разрыв связок. Около года ему понадобилось на восстановление.

Затем снова были феноменальные игры от Яремчука, в составе "Динамо" он трижды выигрывал титулы чемпиона и обладателя Кубка СССР, триумф в Кубке кубков УЕФА и вызовы в сборную. А главное доверие Лобановского, несмотря на травмы тренер постоянно давал Ивану новый шанс.

На карьеру Яремчука самым негативным образом повлияли травмы - дважды подряд в марте (один раз в день рождения, второй раз - перед днем рождения), в календарных матчах чемпионата Яремчук получал переломы конечностей: "Динамо" (Киев) - "Черноморец" (19.03.1988) и "Арарат" - "Динамо" (Киев) (17.03.1989). Из-за травмы Яремчук пропустил Евро-1988, возможно, его усилий и таланта не хватило подопечным Лобановского в финальном матче турнира со сборной Нидерландов.

Если сейчас найти записи матчей с участием Яремчука, любители футбола получат эстетическое удовольствие. Кроме скорости и самоотверженности, Иван выделялся еще и великолепным дриблингом.

Яремчук завершил карьеру в 36 лет - успел поиграть в Германии, Израиле, Чехии, Казахстане, дважды возвращался в Украину. А завершил карьеру в 1997-м в полтавской "Ворскле" Виктора Пожечевского, успев передать свой опыт более молодым игрокам.

UA-Футбол желает Ивану Ивановичу крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. 58 лет хороший возраст для тренерской карьеры, почему бы Яремчуку не попробовать себя в роли футбольного наставника, может быть, на самом высоком уровне?