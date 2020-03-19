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Маркевич пожертвовал большую сумму на медикаменты военному госпиталю

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(2 голосов)

Пример от наставника

Маркевич пожертвовал большую сумму на медикаменты военному госпиталю
Новина українською

Известный украинский военный волонтер, автомобильный эксперт и бывший гонщик Алексей Мочанов сообщил о пожертвовании со стороны тренера и главы комитета национальных сборных Украины Мирона Маркевича.

Бывший коуч сборной Украины связался с Мочановым и спросил, что нужно Киевскому военному госпиталю.

Я состыковал с первыми, главными и компетентными, и практически сразу госпиталь на выделенные МБМ средства закупил нужное и важное, - сообщил Мочанов и выложил фото.

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Волонтер заметил, что Маркевич пожертвовал 10 000 долларов ("100 визиток "Бенджамина" - Бенджамин Франклин - изобретатель и моральный авторитет США, изображенный на 100-долларовой купюре, - ред.).

Спасибо, Богданивич! Все в работе, в нужном месте и в нужное время! Быть добру, - подытожил Алексей.

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В статье: Мирон Маркевич Волонтеры
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.03.2020 в 15:10
Молодець, респект.
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