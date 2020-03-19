Левченко: Ума не приложу, как такие публичные люди, Алиев, Усик, говорят такие глупости о коронавирусе
Иногда лучше молчать
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко на своей странице в Twitter высказался о коронавирусе в мире.
"Я ума не приложу, как такие публичные люди; Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня 2-е друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус – это фейк", - написал Левченко в Твиттере.
Напомним, что Алиев считает, что коронавирус – это фейк, а Усик призвал всех ходить в храмы и пить воду изпод крана.
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Источник:Твиттер
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Комментарии (7)
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79timoha (Днепропетровск)
19.03.2020 в 17:47
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Toni (Львiв)
19.03.2020 в 17:20
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79timoha (Днепропетровск)
19.03.2020 в 17:48
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Лекарь (село Дарница)
19.03.2020 в 17:06
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ВасяКулебяка (Козливка)
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royalstas (Вінниця)
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royalstas (Вінниця)
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