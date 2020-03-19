Левченко: Ума не приложу, как такие публичные люди, Алиев, Усик, говорят такие глупости о коронавирусе

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко на своей странице в Twitter высказался о коронавирусе в мире.

"Я ума не приложу, как такие публичные люди; Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня 2-е друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус – это фейк", - написал Левченко в Твиттере.

Напомним, что Алиев считает, что коронавирус – это фейк, а Усик призвал всех ходить в храмы и пить воду изпод крана.