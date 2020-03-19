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Левченко: Ума не приложу, как такие публичные люди, Алиев, Усик, говорят такие глупости о коронавирусе

Общие новости
(3 голосов)

Иногда лучше молчать

Левченко: Ума не приложу, как такие публичные люди, Алиев, Усик, говорят такие глупости о коронавирусе
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко на своей странице в Twitter высказался о коронавирусе в мире.

"Я ума не приложу, как такие публичные люди; Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня 2-е друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус – это фейк", - написал Левченко в Твиттере.

Напомним, что Алиев считает, что коронавирус – это фейк, а Усик призвал всех ходить в храмы и пить воду изпод крана.

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В статье: Александр Алиев Евгений Левченко Александр Усик коронавирус
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Комментарии (7)
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79timoha (Днепропетровск)
19.03.2020 в 17:47
А от геморроя и рака простаты сколько его друзей слягло?
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0
0
Toni (Львiв)
19.03.2020 в 17:20
Таких дибілів прийнято мітити колорадкою.
Ответить
0
0
79timoha (Днепропетровск)
19.03.2020 в 17:48
Жди от мамки перевода
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
19.03.2020 в 17:06
А чему удивляться? У одного мозги пропиты, у другого отбиты. У Усика помимо отбитости мозга еще и вирус ПГМ, в тяжелейшей форме.
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
19.03.2020 в 16:48
да они и до коронавируса были больны, один болен на православиемозга ,другой тупой алкаш
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+2
-1
royalstas (Вінниця)
19.03.2020 в 16:46
Усик взагалі сепар не розумію нахрена про нього щось писати на українських сайтах.
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+2
-1
royalstas (Вінниця)
19.03.2020 в 16:45
Не завжди разом з талантом видають мізки.
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+1
-1

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