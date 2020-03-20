Рафаилов покидает Зарю, в Англии до мая не будет футбола. Главные новости за 19 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 19 марта

Кадровые изменения в “Заре” – по информации Football Hub, генеральный директор Сергей Рафаилов уходит из клуба. Рафаилов уже написал заявление об увольнении и до конца месяца покинет "Зарю". Причина решения пока неизвестна. Сам Рафаилов не подтвердил и не опровергнул эту информацию. Сообщается, что одним из кандидатов на вакантную должность гендира “Зари” станет бывший президент УПЛ Владимир Генинсон.

АПЛ опубликовала обновленную информацию о возобновлении розыгрыша чемпионата. Правило английской футбольной ассоциации, согласно которому сезон должен быть завершен не позднее первого июня, в этом году не будет действовать. Также сообщается, что профессиональные футбольные лиги Англии возобновятся не раньше 30 апреля.

Чемпионат Турции был одним из последних действующих первенств в Европе, но вчера министр спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил о приостановлении всех спортивных соревнований в стране. Таким образом на сегодня проводятся матчи только чемпионата Беларуси. Вчера было сыграно два матча первого тура. Вице-чемпион “БАТЭ” и “Шахтер” Солигорск Юрия Вернидуба неожиданно проиграли своим соперникам.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий считает, что футболисты могут обжаловать возможное прекращение выплаты зарплат во время паузы чемпионата. “Все контракты должны быть выполнены. Если бы не было сейчас этой ситуации, футболисты играли в своих командах, потом был бы законный отпуск, а потом продолжился бы тренировочный процесс”, – отметил функционер. Тем не менее, на такие меры уже готовы клубы французской Лиги 1. Команды “Ним”, “Монпелье”, “Амьен” и “Лион” временно приостановили выплаты зарплат. А в Германии футболисты гладбахской “Боруссии” сами предложили сократить зарплатную ведомость.

УЕФА официально уведомил УАФ о том, что матчи отборочного турнира Евро-2021 (U-21), запланированные на март текущего года, перенесены. Таким образом, поединки Мальта – Украина и Украина – Северная Ирландия, которые должны были состояться 27 марта и 31 марта соответственно, будут проведены позже. О новых датах УЕФА сообщит в ближайшее время.