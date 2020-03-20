Новый гендиректор Зари, возобновление АПЛ и матчи молодежки. Главные новости за 19 марта. Аудио
Информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 19 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Кадровые изменения в луганской "Заре" – генеральный директор Сергей Рафаилов покидает клуб, обновленная информация от АПЛ о возобновлении розыгрыша чемпионата, уведомление УЕФА для УАФ о переносе матчей молодежных сборных, а также другие новости футбола. Чемпионат Турции остановлен – кто же эти храбрецы, которые до сих пор не прекратили поединки своего первенства? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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