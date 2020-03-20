Селюк: Пусть футболисты купят аппараты ИВЛ, а туалетной бумагой подотрут себе задницу

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает неправильным челлендж "Оставайтесь дома", в котором многие футболисты набивают рулоны туалетной бумаги ногами или устраивают другие забавные вещи.

"Я против таких флешмобов. Считаю, футболисты с зарплатой свыше €1 млн должны купить хотя бы 1 аппарат для вентиляции легких, которых везде не хватает, и подарить больницам, где в них нуждаются. Это спасет жизни. Вот это настоящий флешмоб. А туалетной бумагой пусть подотрут себе задницу", - написал Селюк в Twitter.