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Селюк: Пусть футболисты купят аппараты ИВЛ, а туалетной бумагой подотрут себе задницу

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(4 голосов)

Агент резко высказался относительно популярного флешмоба

Селюк: Пусть футболисты купят аппараты ИВЛ, а туалетной бумагой подотрут себе задницу
Новина українською

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает неправильным челлендж "Оставайтесь дома", в котором многие футболисты набивают рулоны туалетной бумаги ногами или устраивают другие забавные вещи.

"Я против таких флешмобов. Считаю, футболисты с зарплатой свыше €1 млн должны купить хотя бы 1 аппарат для вентиляции легких, которых везде не хватает, и подарить больницам, где в них нуждаются. Это спасет жизни. Вот это настоящий флешмоб. А туалетной бумагой пусть подотрут себе задницу", - написал Селюк в Twitter.

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В статье: Дмитрий Селюк коронавирус
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Комментарии (5)
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Red_Cat (Салоники)
20.03.2020 в 18:50
Селюк - селюк
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0
0
WALERON (Запорожье)
20.03.2020 в 18:08
Недолюбливаю этого типа, но в даном случае с ним абсолютно согласен!!!!! К стати, его зарплата тоже приличная, мог бы тоже поучавствовать... Стать зачинателем, так сказать. А !!!!! Еще вот, Динамовцев, естественно, это не касается. У них зарплаты маленькие, самая большая у Сидора - 20 000гр.
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oda1979 (Запорожье)
20.03.2020 в 19:20
Так это будет ещё круче! Игрок отдаёт свою годовую зарплату на медицинские нужды!
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kre4et (Киев)
20.03.2020 в 18:00
Совет конечно дельный, но сам Селюк хоть один аппарат ИВЛ купил и передал больнице? Как говориться "пи...ть, не мешки ворочать"
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Serega1111 (Киев)
20.03.2020 в 17:57
А вот здесь он прав!!
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