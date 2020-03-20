Левченко: Больно, когда наши спортсмены высказываются о коронавирусе в форме насмешки
Это реальная болезнь, которая бушует в мире
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о серьезности короновируса, а также высказался относительно контрактов и зарплат игроков, который из-за данной пандемии не играют.
"Мне очень жаль, что некоторые наши спортсмены и футболисты высказываются о коронавирусе в форме легкой насмешки. Коронавирус – это не фейк, а реальная болезнь, которая бушует в мире. Это пандемия. Когда некоторые люди высказываются, мне становится больно.
Берегите себя, потому что наши здоровье и жизнь очень важны, соблюдайте правила личной гигиены и любите друг друга
Контракты игроков? Если брать глобально, то клубы не имеют права самостоятельно понизить зарплаты. Они взяли на себя обязательства, которые нужно исполнять. Другой вопрос, если сами футболисты готовы пойти на такой шаг и отдать часть своих зарплат на определенные нужды, например, на борьбу с коронавирусом. Сделать такой жест – моральный долг каждого футболиста", – сказал Левченко.
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