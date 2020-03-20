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Пока не отменили: канал Sport 1 начал трансляции чемпионата Беларуси в Украине

Общие новости
(3 голосов)

Беларусь пока что играет

Пока не отменили: канал Sport 1 начал трансляции чемпионата Беларуси в Украине
Новина українською

Беларусь является единственной европейской страной, которая пока что играет в футбол.

При этом, трансляции Высшей лиги чемпионата Беларуси будут доступны и в Украине. "Поверхность ТВ" объявила о начале трансляций на телеканале Sport 1.

19 и 20 марта канал уже показал 4 стартовых матча чемпионата.

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Напомним, что все остальные европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Sport 1
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Источник:
Поверхность

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
20.03.2020 в 21:13
Какое счастье подвалило - такой чпемпионат!!! АПЛ отдыхает далеко на островах
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