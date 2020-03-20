Пока не отменили: канал Sport 1 начал трансляции чемпионата Беларуси в Украине
Беларусь пока что играет
Беларусь является единственной европейской страной, которая пока что играет в футбол.
При этом, трансляции Высшей лиги чемпионата Беларуси будут доступны и в Украине. "Поверхность ТВ" объявила о начале трансляций на телеканале Sport 1.
19 и 20 марта канал уже показал 4 стартовых матча чемпионата.
Напомним, что все остальные европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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Источник:Поверхность
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Инспектор ( )
20.03.2020 в 21:13
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