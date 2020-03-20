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Конец июля, июня или августа. УЕФА предлагает три даты окончания сезона

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В УЕФА понимают, что закончить все чемпионаты и еврокубки к 30 июня вряд ли получится

Конец июля, июня или августа. УЕФА предлагает три даты окончания сезона
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УЕФА предложил всем федерациям, лигам и клубам Европы не один, а три варианта календаря этого сезона.

Первоначально речь шла о том, чтобы завершить все внутренние чемпионаты и еврокубки к 30 июня. Однако, судя по всему, такой график вряд ли смогут соблюсти все национальные федерации.

Теперь на для обсуждения и анализа предложены три варианта — завершить сезон до 30 июня, 31 июля или до 31 августа

Кроме того, в ближайшее время УЕФА вместе с федерациями намерен разработать общее решение проблемы контрактов, которые у ряда футболистов завершаются в мае или июне, а также найти компромисс с телевещателями.

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В статье: УЕФА коронавирус
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Источник:
sport-express.ru

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