Конец июля, июня или августа. УЕФА предлагает три даты окончания сезона

УЕФА предложил всем федерациям, лигам и клубам Европы не один, а три варианта календаря этого сезона.

Первоначально речь шла о том, чтобы завершить все внутренние чемпионаты и еврокубки к 30 июня. Однако, судя по всему, такой график вряд ли смогут соблюсти все национальные федерации.

Теперь на для обсуждения и анализа предложены три варианта — завершить сезон до 30 июня, 31 июля или до 31 августа

Кроме того, в ближайшее время УЕФА вместе с федерациями намерен разработать общее решение проблемы контрактов, которые у ряда футболистов завершаются в мае или июне, а также найти компромисс с телевещателями.