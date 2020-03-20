Конец июля, июня или августа. УЕФА предлагает три даты окончания сезона
В УЕФА понимают, что закончить все чемпионаты и еврокубки к 30 июня вряд ли получится
УЕФА предложил всем федерациям, лигам и клубам Европы не один, а три варианта календаря этого сезона.
Первоначально речь шла о том, чтобы завершить все внутренние чемпионаты и еврокубки к 30 июня. Однако, судя по всему, такой график вряд ли смогут соблюсти все национальные федерации.
Теперь на для обсуждения и анализа предложены три варианта — завершить сезон до 30 июня, 31 июля или до 31 августа
Кроме того, в ближайшее время УЕФА вместе с федерациями намерен разработать общее решение проблемы контрактов, которые у ряда футболистов завершаются в мае или июне, а также найти компромисс с телевещателями.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:sport-express.ru
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...