Решение УЕФА, перспективы Сетьена, украинский гол в Беларуси. Главные новости за 20 марта
А также планы Лучи по VAR и история с Рафаилов
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 20 марта
УЕФА определил три даты для завершения сезона
Европейский союз предложил всем федерациям, лигам и клубам Европы не один, а три варианта календаря этого сезона. Сначала речь шла о том, чтобы завершить все внутренние чемпионаты и еврокубки до 30 июня. Однако, судя по всему, такой график вряд ли смогут выдержать все национальные федерации. Теперь для обсуждения и анализа предложены три варианта - завершить сезон до 30 июня, 31 июля или до 31 августа. Также УЕФА вместе с федерациями планирует решить проблемы контрактов, у многих футболистов заканчиваются в мае или июне.
Лучи хочет расширения VAR
Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, что нынешний формат работы с VAR - два матча в туре - это слишком мало, но есть только один фургон и мало сертифицированных арбитров. Он рассчитывает, что со следующего года будет работать второй фургон и увеличится число судей VAR. Сейчас, по словам Лучи, при выборе матчей большую роль играет логистика и расстояние между городами.
Стало известно, почему Рафаилов идет с Зари
По данным телеканала "Футбол", Сергей Рафаилов не нашел языка с владельцем клуба Евгением Геллером. Сам функционер не комментирует эту информацию. Не стал делать заявления и Владимир Генинсон - бывший президент УПЛ, которого сватают на замену Рафаилову. Более того, он подчеркнул, что Сергей Васильевич никуда еще не ушел, но если ему поступит предложение, он будет думать.
Сетьен останется в Барселоне
Испанские СМИ сообщают, что руководство каталонского клуба планирует оставить Кике Сетьена на посту главного тренера "Барселоны" независимо от того, как команда завершит сезон. Отмечается, что в клубе довольны игрой, которую ставит тренер, и атмосферой в раздевалке. Также стало известно, что "Барселона" договорилась о трансфере 19-летнего вингера "Сан-Паулу" Густаво Майи. За него каталонцы заплатят 4,5 млн евро.
Чемпион Беларуси начал сезон с ничьей
"Динамо" из Бреста с Милевским и Нойком в составе (Хачериди не попал в заявку) играло с новичком высшего дивизиона "Смолевичами". Обладая большим преимуществом, чемпион не смог добыть три очка - ничья 1:1. Еще один фаворит - "Динамо" из Минска - уступил "Руху" из Бреста. Единственный гол в игре забил украинский защитник Алексей Ковтун.
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