Решение УЕФА, перспективы Сетьена, украинский гол в Беларуси. Главные новости за 20 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 20 марта

УЕФА определил три даты для завершения сезона

Европейский союз предложил всем федерациям, лигам и клубам Европы не один, а три варианта календаря этого сезона. Сначала речь шла о том, чтобы завершить все внутренние чемпионаты и еврокубки до 30 июня. Однако, судя по всему, такой график вряд ли смогут выдержать все национальные федерации. Теперь для обсуждения и анализа предложены три варианта - завершить сезон до 30 июня, 31 июля или до 31 августа. Также УЕФА вместе с федерациями планирует решить проблемы контрактов, у многих футболистов заканчиваются в мае или июне.

Лучи хочет расширения VAR

Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, что нынешний формат работы с VAR - два матча в туре - это слишком мало, но есть только один фургон и мало сертифицированных арбитров. Он рассчитывает, что со следующего года будет работать второй фургон и увеличится число судей VAR. Сейчас, по словам Лучи, при выборе матчей большую роль играет логистика и расстояние между городами.

По данным телеканала "Футбол", Сергей Рафаилов не нашел языка с владельцем клуба Евгением Геллером. Сам функционер не комментирует эту информацию. Не стал делать заявления и Владимир Генинсон - бывший президент УПЛ, которого сватают на замену Рафаилову. Более того, он подчеркнул, что Сергей Васильевич никуда еще не ушел, но если ему поступит предложение, он будет думать.

Испанские СМИ сообщают, что руководство каталонского клуба планирует оставить Кике Сетьена на посту главного тренера "Барселоны" независимо от того, как команда завершит сезон. Отмечается, что в клубе довольны игрой, которую ставит тренер, и атмосферой в раздевалке. Также стало известно, что "Барселона" договорилась о трансфере 19-летнего вингера "Сан-Паулу" Густаво Майи. За него каталонцы заплатят 4,5 млн евро.

"Динамо" из Бреста с Милевским и Нойком в составе (Хачериди не попал в заявку) играло с новичком высшего дивизиона "Смолевичами". Обладая большим преимуществом, чемпион не смог добыть три очка - ничья 1:1. Еще один фаворит - "Динамо" из Минска - уступил "Руху" из Бреста. Единственный гол в игре забил украинский защитник Алексей Ковтун.