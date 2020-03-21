Когда VAR путает. Как Рамос забивал Брюгге, Шахтер страдал от Иличича, а Лунин привозил пенальти

С помощью ножа можно приготовить вкуснейшее блюдо, а можно поранить или даже убить человека. Благодаря доступу к Интернету можно обогащаться интеллектуально, читая книги или просматривая документальные фильмы, а можно забивать свою голову мусором. Вот так и с VAR в футболе. На вопрос "хорошо это или плохо" самым мудрым будет следующий ответ: в зависимости, как использовать.

В целом, система видеопомощи арбитрам упрощает работу рефери и дает ответы на некоторые вопросы зрителям футбола. Однако иногда это только запутывает и подбрасывает хвороста в огонь. Сомневаетесь? Если началом отсчета брать тот момент, когда видеоповторы впервые официально были введены в игру, насобираются сотни спорных эпизодов. Если ограничиваться только текущим сезоном – возникнут в памяти с десяток ситуаций, в которых VAR не помог разобраться, а только запутал.

Здесь же выделим три, по нашему мнению, самые примечательные моменты. Без оценочных суждений – лишь демонстрация того, как видеоповторы могут сбить с толку.

Лига чемпионов 2019/20. Групповой этап. "Реал" - "Брюгге". Засчитанный гол Рамоса

Матч "Реал" - "Брюгге". Мадридцы уступали после первого тайма со счетом 0:2, а в начале второй 45-минутки быстро один гол отыграли. Состоялся розыгрыш углового, мяч доставили на правый фланг к Кариму Бензема, тот навесил на дальнюю штангу, Серхио Рамос замкнул головой. Все бы ничего, но на повторах видно, что Рамос находился в офсайде.

Впрочем, картинка VAR выдала другую информацию.

Как позже объясняли эксперты и писали некоторые СМИ, ситуация оказалась запутанной из-за разных изображений. Мол, картинки с телетрансляции непараллельные, к тому же, камера показала стоп-кадр с матча под углом. В кабинке VAR были другие повторы, на которых Рамос не был в офсайде. Вопрос остается открытым.

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Лига чемпионов 2019/20. Групповой этап. "Аталанта" - "Шахтер". Пенальти в ворота "горняков"

"Шахтер" тот матч выиграл, вытащил на жилах, но сначала пропустил из не существующего пенальти. Йосип Илилчич, приняв передачу Гомеса, был атакован Кривцовым, но контакт между игроками не состоялся. Впоследствии удалось найти изображение, на котором четко видно, что украинский защитник не трогает оппонента.

Судья долго просматривал повтор и консультировался со своими помощниками, и, в конце концов, указал на "отметку". Адекватного объяснения в прессе так и не было. Вопрос остается открытым.

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Сегунда. Матч 28-го тура. "Овьедо" - "Алькоркон". Назначенный пенальти в ворота Андрея Лунина

Пенальти, назначенный после фола Андрея на Стоичкове. Однако перед тем форвард "Алькоркон" находился в офсайде. Это четко видно на стоп-кадре.

Да, мяч к Стоичкову после передачи партнера прилетел рикошетом от соперника, однако это был случайный отскок, а не сознательная игра игрока "Овьедо" в мяч. Вспоминаем поединок "Шахтер" - "Десна" и отмененный гол Филлипова. Мирослав Ступар объяснял, что гол был отменен, так как мяч у Филиппова, который находился в офсайде, оказался после случайного рикошета от Коноплянки. Если бы Евгений сознательно играл в мяч, то офсайда бы не было.

Вот и здесь защитник "Овьедо" в мяч сознательно не играл и сначала арбитр не указал на "точку". Но момент отмотали на несколько секунд назад и определили, что положения "вне игры" в момент передачи не было.

Но в момент рикошета – был. И Стоичков, будучи в офсайде, получил выгоду от этого рикошета.

Вопрос остается открытым.

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Это лишь малая часть из тех споров, которые возникают в процессе функционирования VAR.