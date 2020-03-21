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Шовковский: Не обсуждал с Гончаруком должность министра спорта. Евро важнее для меня

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Бывший вратарь о том, что он был кандидатом на должность министра спорта

Шовковский: Не обсуждал с Гончаруком должность министра спорта. Евро важнее для меня
Новина українською

Экс-голкипер киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал информацию, что был он был кандидатом на должность министра спорта Украины.

У меня была встреча с Гончаруком, и мне предложили должность в ту структуру которую они хотели сделать, тогда еще существующего министерства. Стать главой направления спортивного департамента молодежи и спорта. Но я тогда откровенно сказал, что у меня приоритет – это Евро-2020 и я не могу изменить эту мечту, к которой мы так долго шли, тем более что я на тот момент не был уверен, будет ли существовать этот департамент, и как долго.

- Разговор шел о должности министра молодежи и спорта, это так?

- Нет, должность министра мы не обсуждали. Кстати, будучи на этой встрече я спросил, почему я, у меня ведь нет опыта работы. С Вадимом Гутцайтом мы знакомы, и я сказал еще тогда, что это лучшая кандидатура, которая подходит на эту должность. Мне сказали, что рассматривают несколько кандидатур. Вышло как вышло. Я поздравил Вадима и я считаю, что Министерство молодежи и спорта должно быть отделено от всего, потому что это другая отрасль, которая работает на нашу Украину и которая помогает, чтобы весь мир узнал, что спортсмены Украины – это достаточно сильные люди.

- Если бы не Евро, согласились?

- Знаете, думаю, что нет.

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В статье: Александр Шовковский Евро-2020
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Источник:
xsport.ua
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