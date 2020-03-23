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Александр Глеб: Шева – это не тот футбол, который мне нравится

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(2 голосов)

Любимые украинские футболисты

Александр Глеб: Шева – это не тот футбол, который мне нравится
Новина українською

Белорусский экс-футболист Александр Глеб, который только что завершил карьеру, а успел поиграть во многих именитых клубах, в частности в "Барселоне", лондонском "Арсенале", "Штутгарте", ответил на вопрос, игра которого украинского футболиста ему импонирует больше всего.

Глеб отметил, что это не Андрей Шевченко.

Шева - он, конечно, легенда. Но это не тот футбол, который мне нравился. Шева ...такой нападающий, что когда есть момент, он тут же подбирает мяч - сразу пробивает. А я больше по полузащитниках.

Мне всегда нравился Андрей Воронин. У него все действия нестандартные, это человек настроения, эмоций.

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Анатолий Тимощук - за счет своей самоотдачи.

Миля нравится также и нравился. В голове у него был патрон или снаряд ...Я не знаю. По крайней мере раньше. Но это его жизнь - как хотел, так и делал. В общем мне нравятся креативные футболисты.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Андрей Воронин Анатолий Тимощук Александр Глеб Беларусь
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Источник:
Вацко live

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Комментарии (4)
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vr250278 (Цветково.Черкасская)
23.03.2020 в 07:51
А не забагато уваги цьому бульбіку ?! Великі футболісти , легенди йдуть з арени при початку спаду кар'єри , а не тиняються по-під заборами як Міля . Попро%%бували заслуги і бабки , за мундєрку до 40 шкунтильгають по задвіркам і ще й в них інтерв'ю кожен день беруть . Автарітєти , млять .
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0
-2
ascent (Луксор)
23.03.2020 в 07:54
У вас для всех национальностей есть унизительные прозвища?
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+1
0
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Инспектор ( )
23.03.2020 в 08:14
Бульбаш это унизительно?
0
0
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Serega1111 (Киев)
23.03.2020 в 08:35
Унизительные - Только для ка.ца.пни, для остальных - шутливо-ироничные
0
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