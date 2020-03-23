Александр Глеб: Шева – это не тот футбол, который мне нравится

Белорусский экс-футболист Александр Глеб, который только что завершил карьеру, а успел поиграть во многих именитых клубах, в частности в "Барселоне", лондонском "Арсенале", "Штутгарте", ответил на вопрос, игра которого украинского футболиста ему импонирует больше всего.

Глеб отметил, что это не Андрей Шевченко.

Шева - он, конечно, легенда. Но это не тот футбол, который мне нравился. Шева ...такой нападающий, что когда есть момент, он тут же подбирает мяч - сразу пробивает. А я больше по полузащитниках. Мне всегда нравился Андрей Воронин. У него все действия нестандартные, это человек настроения, эмоций.