Судьба Коутиньо на Камп Ноу и контракты ветеранов Ювентуса. Главные новости за 22 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 22 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Инсайд от главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко касательно рекордных премиальных футболистов сборной за выход на ЕВРО-2020, проблемы львовского "Руха", поиск замены Деяну Ловрену, а также другие новости футбола. Потенциальные варианты продолжения карьеры для Филипе Коутиньо и новые трудовые договоры для ветеранов "Старой синьоры". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.