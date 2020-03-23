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Судьба Коутиньо на Камп Ноу и контракты ветеранов Ювентуса. Главные новости за 22 марта. Аудио

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Судьба Коутиньо на Камп Ноу и контракты ветеранов Ювентуса. Главные новости за 22 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 22 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПремиальные сборной, проблема Руха, трансферная цель Ливерпуля. Главные новости за 22 марта

Инсайд от главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко касательно рекордных премиальных футболистов сборной за выход на ЕВРО-2020, проблемы львовского "Руха", поиск замены Деяну Ловрену, а также другие новости футбола. Потенциальные варианты продолжения карьеры для Филипе Коутиньо и новые трудовые договоры для ветеранов "Старой синьоры". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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