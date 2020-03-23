Павелко: Вся делегация УАФ, которая была на конгрессе УЕФА, прошла тест на коронавирус

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что делегация Ассоциации, которая посетила недавний конгресс УЕФА, прошла тест на коронавирус.

"К сожалению, наши двое коллег – президенты Швейцарской и Сербской футбольных ассоциаций – заболели коронавирусом. Мы с ними держим полный контакт. Буквально сегодня разговаривал с Сербской ассоциацией футбола, уже идет на поправку.

Вся делегация, которая была на конгрессе, прошла экспресс-тест, чтобы через 14 дней после возвращения подтвердить или опровергнуть, не привезли ли мы сюда те или иные вирусы.

Вся наша делегация успешно прошла тест. Все приехали чистыми, все здоровы. Мы заранее закупили все для наших сборных, особенно для легионеров, которые должны были приехать в штаб сборной из разных стран.

Это небольшой тест. Сдается кровь из пальца, капается в определенную точку. Туда добавляется химический ингредиент и через 15-25 минут есть результат. Одна полосочка – все хорошо, здоров. Если три полосочки – коронавирус", – сказал Павелко.