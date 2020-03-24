Интерес к Малиновскому, стоимость Месси, карантин Ла Лиги. Главные новости за 23 марта
А также официальное решение УЕФА и трансферные слухи
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 23 марта
УЕФА официально объявил о переносе финалов еврокубков
Решающие матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы и женской Лиги Чемпионов должны были состояться в конце мая. Однако из-за эпидемии коронавируса вовремя сыграть еврокубковый сезон не удастся. Ранее во время общей конференции членов УЕФА было решено, что финалы состоятся в последних числах июня. Однако для этого нужно, чтобы клубный сезон восстановился не позднее 15 мая.
Нидерланды и Испания продлили приостановление чемпионатов
Собственно, Ла Лига сначала объявляла карантин на два ближайших тура, однако учитывая ситуацию возобновления чемпионата Испании было перенесено на неопределенный срок. Нидерланды объявили, что раньше 1 июня карантин не завершится. При этом скорее всего текущий чемпионат доигрываться не будет, поэтому и чемпиона (лидируют "Аякс" и "АЗ") не объявлят.
Малиновский привлек внимание клуба Серии А
Итальянские СМИ сообщают, что "Фиорентина" хочет укрепить состав креативным полузащитником. В шорт-лист флорентийского клуба попали три игрока - Пакета из "Милана", де Пауль из "Удинезе" и Малиновский из "Аталанты". Руслан сейчас является игроком ротации, обычно украинец выходит на замену, однако это не помешало ему забить пять голов и отдать две результативные передачи в текущем сезоне.
Чигринский попал в символическую сборную провалов Барсы
Издание Marca сформировало символическую сборную "Барселоны" из самых неудачных трансферов клуба. В центре защиты оказался экс-защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский, за которого каталонцы заплатили 25 млн евро, а потом продали за 15. Компанию ему составили Рикельме, Коутиньо, Куарежма, Ибрагимович и другие. В этот список не попал Усман Дембеле, за которого "Барселона" заплатила 105 млн евро. Ранее сообщалось, что француз будет продан, однако испанские СМИ сообщают, что в клубе решили дать Усману последний шанс. Сейчас он все еще залечивает очередную травму.
Месси опустился на восьмое место в списке самых дорогих игроков
Портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферах футболистов, обновил стоимость главных футбольных звезд. На первом месте остался Килиан Мбаппе, которого оценивают в 200 млн евро, второе-третье место делят Стерлинг и Неймар - 160, Мане, Салах, Кейн и де Брюйне оцениваются в 150 млн, и только потом идет Месси за 140 млн. Впрочем , это не мешает Лео быть самым высокооплачиваемым игроком мира. По данным France Football, аргентинец в год зарабатывает (зарплата, рекламные и спонсорские контракты и т.д.) 131 млн евро. Роналду отстает на 13 млн, третье место у Неймара - 95 млн в год.
О трансферных слухах
"Реал" рассматривает возможность покупки форварда "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса, который в текущем сезоне забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм", если шпоры отпустят Гарри Кейна, форвардом интересуются МЮ и тот же "Реал". Также лондонский гранд готов заменить своего главного бомбардира на Эрлинга Холланд из "Боруссии". Иммобиле из "Лацио" интересуется "Эвертон".
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