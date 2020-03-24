Интерес к Малиновскому, стоимость Месси, карантин Ла Лиги. Главные новости за 23 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 23 марта

Решающие матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы и женской Лиги Чемпионов должны были состояться в конце мая. Однако из-за эпидемии коронавируса вовремя сыграть еврокубковый сезон не удастся. Ранее во время общей конференции членов УЕФА было решено, что финалы состоятся в последних числах июня. Однако для этого нужно, чтобы клубный сезон восстановился не позднее 15 мая.

Собственно, Ла Лига сначала объявляла карантин на два ближайших тура, однако учитывая ситуацию возобновления чемпионата Испании было перенесено на неопределенный срок. Нидерланды объявили, что раньше 1 июня карантин не завершится. При этом скорее всего текущий чемпионат доигрываться не будет, поэтому и чемпиона (лидируют "Аякс" и "АЗ") не объявлят.

Итальянские СМИ сообщают, что "Фиорентина" хочет укрепить состав креативным полузащитником. В шорт-лист флорентийского клуба попали три игрока - Пакета из "Милана", де Пауль из "Удинезе" и Малиновский из "Аталанты". Руслан сейчас является игроком ротации, обычно украинец выходит на замену, однако это не помешало ему забить пять голов и отдать две результативные передачи в текущем сезоне.

Издание Marca сформировало символическую сборную "Барселоны" из самых неудачных трансферов клуба. В центре защиты оказался экс-защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский, за которого каталонцы заплатили 25 млн евро, а потом продали за 15. Компанию ему составили Рикельме, Коутиньо, Куарежма, Ибрагимович и другие. В этот список не попал Усман Дембеле, за которого "Барселона" заплатила 105 млн евро. Ранее сообщалось, что француз будет продан, однако испанские СМИ сообщают, что в клубе решили дать Усману последний шанс. Сейчас он все еще залечивает очередную травму.

Портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферах футболистов, обновил стоимость главных футбольных звезд. На первом месте остался Килиан Мбаппе, которого оценивают в 200 млн евро, второе-третье место делят Стерлинг и Неймар - 160, Мане, Салах, Кейн и де Брюйне оцениваются в 150 млн, и только потом идет Месси за 140 млн. Впрочем , это не мешает Лео быть самым высокооплачиваемым игроком мира. По данным France Football, аргентинец в год зарабатывает (зарплата, рекламные и спонсорские контракты и т.д.) 131 млн евро. Роналду отстает на 13 млн, третье место у Неймара - 95 млн в год.

О трансферных слухах

"Реал" рассматривает возможность покупки форварда "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса, который в текущем сезоне забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм", если шпоры отпустят Гарри Кейна, форвардом интересуются МЮ и тот же "Реал". Также лондонский гранд готов заменить своего главного бомбардира на Эрлинга Холланд из "Боруссии". Иммобиле из "Лацио" интересуется "Эвертон".