Возможная смена клуба для Малиновского и ценник Месси. Главные новости за 23 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 23 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Официальное объявление от УЕФА о переносе финалов еврокубков, бессрочная приостановка в чемпионате Испании, без золотых медалей в Нидерландах, а также другие новости футбола. Экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский в анти-рейтинге каталонской "Барселоны", обновление ценников на футбольных звезд от авторитетного портала Transfermarkt. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.