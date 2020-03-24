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Возможная смена клуба для Малиновского и ценник Месси. Главные новости за 23 марта. Аудио

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Возможная смена клуба для Малиновского и ценник Месси. Главные новости за 23 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 23 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

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Официальное объявление от УЕФА о переносе финалов еврокубков, бессрочная приостановка в чемпионате Испании, без золотых медалей в Нидерландах, а также другие новости футбола. Экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский в анти-рейтинге каталонской "Барселоны", обновление ценников на футбольных звезд от авторитетного портала Transfermarkt. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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