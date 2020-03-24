Руководитель Поверхность ТВ: Покупали права на чемпионат Беларуси не потому, что сейчас нечего показывать

Председатель правления группы компаний "Поверхность", которой принадлежат украинские каналы "Sport 1" и "Sport 2", Виктор Самойленко в интервью белорусской "Трибуне" пояснил, почему были приобретены права на показ чемпионата Беларуси.

- В какой момент заинтересовались чемпионатом Беларуси?

– Мы показываем чемпионаты постсоветских стран достаточно давно: Литвы, Молдовы, России. Поэтому заинтересовались давно. В этом году удалось договориться.

- То есть это не связано с коронавирусом?

– Это не только связано с коронавирусом. У нас просто есть международная версия канала, которая выходит в разных постсоветских странах: в Беларуси, в Латвии, Литве, Эстонии, в Молдове. В Украине есть международная версия.

Все зависит от договоренностей с федерациями разных стран о показе чемпионатов. Поэтому мы начали показывать чемпионат Литвы, Молдовы, начинаем показывать Латви, договариваемся с грузинской федерацией, армянской, азербайджанской, узбекистанской и т.д.

Мы эту работу вели уже пару лет, и это не было связано с коронавирусом, а тут еще так получилось, что когда мы договорились, то остался единственный чемпионат, который транслируется в Европе.

- Насколько большие у вас рейтинги?

– Мы не измеряемся, потому что мы не рекламный канал. Обычно эти измерения делают каналы, которые продают рекламу. И так как некоторые версии нашего канала размещаются в разных странах, то нам платить за эти рейтинги, которые и так сейчас достаточно дорого стоят в каждой стране. Нам это не нужно.

Естественно, когда нет прямых трансляций, то люди интересуются. И второе, не забывайте, Украине белорусский чемпионат интересен, потому что наши игроки там у вас играют, Вернидуб тренирует белорусский клуб. И все-таки мы соседи.

Кстати, очень удивлены уровнем чемпионата. По-моему, не только мы, но и "Матч ТВ". И уровень комментаторов тоже высок. Мы используем сейчас ваших белорусских комментаторов. Достаточно они нам понравились.

- А если чемпионат Беларуси остановится, то у вас предусмотрены какие-нибудь штрафные санкции в отношении АБФФ?

– Это форс-мажорное обстоятельство. Ни о каких штрафных санкциях не может быть и речи. У нас же не только чемпионат Беларуси куплен и остановлен – и это форс-мажор. В случае, если чемпионат остановится, а потом продлится, то мы все равно будем его показывать дальше.

Мы его покупали не потому, что сейчас нечего показывать. Это у нас просто так совпало. Мы выходим в разных странах, и я думаю, что многим интересно посмотреть чемпионаты разных стран.



