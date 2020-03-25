Перенос Олимпиады, кандидат на пост президента УПЛ, топ-цель МЮ. Главные новости за 24 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 24 марта

МОК согласился перенести Олимпиаду

Летние Олимпийские Игры 2020 должны были пройти с 24 июля по 9 августа в Токио. Однако в связи с эпидемией коронавируса ряд страны заявили, что не отправят свои сборные в столицу Японии. В конце концов, Токио согласовал с Международным олимпийским комитетом перенос соревнований на год. Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Игры состоятся не позднее лета 2021-го года.

Как известно, в апреле завершаются полномочия швейцарца Томаса Гримма, поэтому Украинская Премьер-лига получит нового руководителя. Как заявил бывший президент УПЛ Владимир Генинсон, пока есть только один претендент на должность - председатель львовской областной федерации Александр Шевченко.

Как сообщают итальянские СМИ, тренер "Ромы" видит в Исмаили качественное усиление на левый фланг обороны. Кроме того экс-коуч горняков стремится получить в свое распоряжение 19-летнего центрального хавбека Маркоса Антонио, который в составе сборной Бразилии выигрывал юношеский чемпионат Южной Америки.

Первым инфицированным игроком команды из Бергамо, за которую выступает Руслан Малиновский, стал голкипер Марко Спортьелло. Именно он защищал ворота в матче Лиги Чемпионов против "Валенсии". Ранее положительный тест на наличие вируса COVID-19 сдали игроки "Ювентуса" Даниэле Ругани, Блез Матюди и Пауло Дибала, легенда "Милана" Пауло Мальдини и его сын Даниэль, трое игроков "Фиорентины" и четверо футболистов "Сампдории".

Джейдон Санчо - одна из главных целей топ-клубов на следующее трансферное окно. По данным СМИ, больше всего стремится получить англичанина "Манчестер Юнайтде", который уже давно ведет переговоры с агентом игрока. Однако процесс затормозился из-за эпидемии коронавируса. Санчо оценивается по меньшей мере в 100 млн евро, в текущем сезоне он отдал 16 голевых передач и забил 17 мячей в 35 матчах за дортмундскую "Боруссию".

По данным Bild, руководство дортмундской "Боруссии" и мюнхенской "Баварии" провело собрание команд и попросило игроков пойти на уступки в условиях потери доходов из-за коронавирусf. Те согласились на снижение зарплаты на 20%.