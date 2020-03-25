Претендент на пост президента УПЛ и желания Пауло Фонсеки. Главные новости за 24 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 24 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Перенос Летних Олимпийских игр на 2021 год, единственный претендент на должность президента Украинской Премьер-лиги, трансферные желания Пауло Фонсеки, а также другие новости футбола. Коронавирус у футболиста "Аталанты" и уступки немецких грандов касательно зарплат. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.