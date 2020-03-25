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В Украине введен режим чрезвычайной ситуации и продлен карантин

Общие новости
(3 голосов)

До 30 апреля

В Украине введен режим чрезвычайной ситуации и продлен карантин
Новина українською

Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 дней.

Все карантинные ограничения также продлены до 24 апреля.

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Решение правительства предусматривает возможность продолжить эти меры в случае необходимости.

В то же время сроки могут быть пересмотрены и в обратную сторону, если противодействие распространению инфекции коронавируса будет успешным.

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В статье: коронавирус Кабмин карантин
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