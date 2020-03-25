В Украине введен режим чрезвычайной ситуации и продлен карантин
До 30 апреля
Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.
Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 дней.
Все карантинные ограничения также продлены до 24 апреля.
Решение правительства предусматривает возможность продолжить эти меры в случае необходимости.
В то же время сроки могут быть пересмотрены и в обратную сторону, если противодействие распространению инфекции коронавируса будет успешным.
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Источник:Українська правда
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