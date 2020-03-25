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Григорий Суркис: Кручу педали в спортзале, никакой вирус не догонит

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Со здоровьем у Григория Михайловича все в порядке

Григорий Суркис: Кручу педали в спортзале, никакой вирус не догонит
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70-летний бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис не жалуется на здоровье и повышает иммунитет в спортзале.

"Искренне тронут вниманием некоторых СМИ, которые вдруг озаботились состоянием моего здоровья. Но для ажиотажа нет ни малейшего повода. Я кручу педали в спортзале. Всем рекомендую, тогда никакой вирус вас не догонит.

Доброго вам здоровья, соотечественники. И доброжелатели, и недоброжелатели", – сказал Суркис.

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В статье: Григорий Суркис
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Источник:
Футбольный клуб

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